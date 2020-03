Aous: ricevuti 6500 euro con l’iniziativa privata di Silvia e Marco

Giovannini: "Grazie di cuore. Chi vuole donare è il benvenuto, chiediamo solo di concordare con noi preventivamente le modalità"

SIENA. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ringrazia i numerosi cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi organizzata privatamente dai coniugi senesi Silvia e Marco a sostegno dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, promossa lo scorso 10 marzo sul web, e conferma l’avvenuta ricezione del bonifico di 6.500 euro. Sia il bonifico già ricevuto che eventuali altre donazioni saranno finalizzate all’acquisto di un ecocardiografo portatile.

«La generosità e la solidarietà di chi dona, in qualsiasi contesto e per qualsiasi motivazione – afferma il direttore generale, Valtere Giovannini – sono sempre importanti e siamo grati per quanto ricevuto. Per quanto riguarda le necessità del Covid-19 non abbiamo un’emergenza legata alla mancanza di risorse, quello di cui abbiamo davvero bisogno è la grande collaborazione dei cittadini, a cui chiediamo di stare a casa, seguire comportamenti ormai noti, e di rivolgersi al proprio medico di medicina generale e all’ospedale solo per le emergenze e le necessità improrogabili sempre secondo giudizio medico. Chi vuole donare o raccogliere fondi a sostegno delle varie attività e progetti dell’ospedale o delle associazioni che collaborano con l’Aou Senese è il benvenuto: quello che chiediamo è di concordare preventivamente con noi le modalità, in modo da poter rassicurare i cittadini sulla serietà e correttezza delle singole iniziative, come abbiamo sempre fatto».