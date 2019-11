Anziani e truffe: dalla difesa all’attacco

Giovedì 28 novembre incontro aperto su iniziativa della FIpac

SIENA. L’anziano come anello debole della comunità, più vulnerabile a raggiri ed episodi criminali. Oppure come potenziale da valorizzare per favorire la tranquillità sociale, facendo leva su capacità di presenza e attaccamento al territorio. Sono i due estremi dei possibili approcci alla terza età entro i quali devono muoversi familiari, vicini di casa e conoscenti, fino alle istituzioni. Perché se è vero che aumenta l’età media, altrettanto accade al numero di raggiri che coinvolgono chi è meno giovane, loro malgrado. “Truffe agli anziani: se le riconosci le eviti” è il titolo di una iniziativa dedicata a questi temi: la organizza per giovedì 28 novembre a Siena la Fipac, Federazione Pensionati Attività Commerciali. Dalle ore 15.30 nella sala Polivalente della sede Confesercenti (Siena est) si alterneranno rappresentanti delle istituzioni ed esperti che, oltre ad inquadrare le delicate tematiche, potranno anche rispondere alle istanze di approfondimento che emergeranno. In particolare sono attesi i contributi del Generale CC Ris. Carlo Corbinelli; del Comandante compagnia Carabinieri di Siena, Capitano Alberto Pinto; di Fosco Tornani e Lino Busà, rispettivamente Presidente regionale e Direttore nazionale Fipac.