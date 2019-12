Anziana cade in casa: un nipote chiama la Polizia

(Foto Paolo Lazzeroni)

SIENA. Domenica sera 8 dicembre, verso le 21.00, alla Questura è arrivata la telefonata di un uomo che abita a Reggio Emilia, preoccupato perché la sua anziana nonna, una 86enne senese, non rispondeva al telefono da due giorni. La donna abita da sola al terzo piano ma non ha a Siena alcun parente che possa dare una mano alla Polizia per cercare di entrare in casa. Gli agenti,però, seguendo le indicazioni del nipote e con l’aiuto di un dirimpettaio, sono riusciti a trovare le chiavi dell’appartamento, nascoste in un mobile del pianerottolo. Entrati in casa, hanno trovato la povera donna riversa a terra, in cucina, per fortuna cosciente. L’86enne ha riferito di aver avuto, nella mattinata, un capogiro e, una volta caduta a terra, di non essere più riuscita a rialzarsi e chiedere aiuto.

I sanitari del 118, già preallertati dai poliziotti, hanno prestato alla donna le prime cure per poi trasportarla con l’ambulanza alll’Ospedale di Siena.