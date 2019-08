Anziana cade in casa: soccorsa dalla Polizia

La disavventura mentre era in corso la prova del Palio

SIENA. Ieri sera (13 agosto), durante la prova del Palio, quando tutti erano in Piazza, un’anziana, che era in casa da sola, è caduta nel bagno battendo violentemente la testa. Non riuscendo a rialzarsi, ha chiesto aiuto senza che nessuno la sentisse. Senza perdersi d’animo, strisciando sul pavimento, è riuscita a raggiungere la camera da letto r con il cellulare ha chiamato la Polizia.

Gli agenti hanno trovato la donna in precarie condizioni di salute, riversa per terra, in compagnia solo dei suoi due cani. L’anziana ha riferit ai poliziotti di aver anche provato a contattare ripetutamente il figlio che abita con lei, che si trovava in piazza per assistere alla prova del Palio ma non le aveva risposto.

Accertato che la donna aveva battuto la testa e la schiena e non riusciva a rialzarsi, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, l’hanno condotta al Pronto Soccorso.