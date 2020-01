Antica Querciolaia: rinnovato il cda. Pesa la gestione di Petriolo

Siena, fotoservizio terme Antica Querciolaia "Rapolano Terme" nella foto: evento; locali e ospiti 2010-07-09 ©Giuseppe Pirastru

di Umberto De Santis

SIENA. Nella mattina di oggi (13 gennaio) è stato rinnovato il consiglio di amministrazione della società Terme Antica Querciolaia Srl di Rapolano Terme, società con ampia partecipazione pubblica. Con fatica, visto che sono servite due riunioni assembleari per avere i nominativi dei nuovi componenti. Si è andati a rinnovare un consiglio rimasto in carica per nove anni, in regime di prorogatio, perché la Provincia di Siena, socio di maggioranza relativa, ha avuto difficoltà nell’applicazione della Legge Madia, che in teoria costringe la dismissioni di quote societarie detenute da Enti statali nelle cosiddette “partecipate”.

Ma a distanza di qualche anno dagli annunci dell’ex presidente Fabrizio Nepi sulla pubblicazione del bando di vendita siamo ancora all’immobilismo più completo, e probabilmente continuerà la gestione pubblica.