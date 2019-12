Antennaradioesse “cambia pelle”

SIENA. Da Antennaradioesse riceviamo e pubblichiamo.

“Il regalo di Natale di Antenna Radio Esse è una radio tutta nuova. Il 25 dicembre 2019 ARE cambia pelle, anche se l’emittente senese sarà sempre riconoscibile con la sua musica e gli appuntamenti informativi e di intrattenimento legati al territorio. Nuovo logo, nuovo formato, sempre più connessione con i social e con la rete, anche attraverso il sito internet della radio, ma soprattutto una parola d’ordine che renderà ARE ancora più unica: “UNA IN TESTA, UNA NEL CUORE”.

Il flusso musicale, in onda 24 ore su 24, vuole emozionare e arrivare al “cuore” e alla “testa”, sia che ci si trovi in auto, a casa, in qualunque luogo. La testa è quella delle classifiche, quindi i grandi successi del momento, il cuore sono le canzoni che ci portiamo sempre dentro, quelle indimenticabili.

L’informazione sarà sempre più legata al territorio, con brevi aggiornamenti che non disturberanno l’ascolto della musica, ma la integreranno con le notizie principali, dando all’ascoltatore qualcosa in più.

Ma non solo: ci sarà un contatto diretto quotidiano con chi ascolta, che sarà premiato per la sua fedeltà con biglietti per cinema, concerti, mostre, teatro e cultura. Basterà ascoltare ed attendere… Inoltre Antenna Radio Esse proporrà dj set live per animare con la sua musica i principali eventi e locali del territorio.

Un formato nuovo, dunque, per una radio storica come Antenna Radio Esse. Tutta da ascoltare, naturalmente.

Antenna Radio Esse si può ascoltare in Fm 91.2 – 93.5 – 99.1 – 88.4. In streaming www.antennaradioesse.it e in digital Radio (Dab+)”