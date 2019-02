Andrea Sbardellati nel consiglio nazionale Fnsi

Il presidente del Gruppo Stampa è il primo senese a far parte del sindacato dei giornalisti

SIENA. ll presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena Andrea Sbardellati è stato eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa italiana. Si tratta del primo giornalista senese dell’Asso stampa della Toscana a far parte del massimo consesso del Sindacato dei giornalisti Italiani FNSI che nel ventottesimo congresso di Levico terme ha confermato la fiducia nel segretario Raffaele Lorusso e il presidente Giuseppe Giulietti. Il Gruppo Stampa Autonomo ha intanto celebrato il Santo Patrono dei Giornalisti San Francesco di Sales con la Santa Messa officiata nella Cappella Arcivescovile da parte dell’Arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani alla presenza della Autorità cittadine ed ha effettuato poi la cena annuale.

In questi ultimi anni il Gruppo Stampa ha insistito su quella linea cercando di essere propositivi e collaborativi per fornire ausilio ai colleghi soprattutto in merito alla formazione professionale obbligatoria.

Il tutto è avvenuto in stretta collaborazione con gli organismi dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, del Consiglio di disciplina, dell’Associazione Stampa Toscana e della appena costituita Fondazione dei Giornalisti della Toscana. Tutti gli organismi della Stampa italiana hanno preso parte alla cerimonia.

All’interno degli organismi appena ricordati ci sono numeroso colleghi appartenenti al Gruppo Stampa Autonomo che fanno da riferimento, per le loro competenze, a tutti coloro che svolgono attività giornalistica nel nostro territorio. Erano rappresentati i vertici dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti italiani con un messaggio della vice presidente Elisabetta Cosci e la presenza a Siena dei consiglieri nazionali Luca Frati e Antonio Valentini. Hanno preso parte alla serata il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e della Fondazione dei Giornalisti della Toscana Carlo Bartoli e Sandro Bennucci presidente dell’Assostampa Toscana.

Nell’Ordine dei Giornalisti della Toscana la componente senese è fornata dal vice presidente Michele Taddei, Andrea Sbardellati come presidente dei sindaci revisori, la vice presidente Giovanna Romano, a cui vanno i complimenti per aver superato recentemente l’esame da professionista, è componente del consiglio di disciplina. Federica Sali fa parte del Consiglio della appena costituita Fondazione dell’Ordine dei giornalisti che ha visto proprio a fine gennaio la prima assemblea tenuta a Firenze. Nel corso della serata è emerso quanto sia importante il ruolo del Gruppo Stampa per consentire ai colleghi di poter effettuare nel territorio senese i corsi gratuiti di formazione professionale. E’ stato nell’occasione reso noto il titolo dell’ottavo concorso giornalistico Roberto Romaldo, indimenticato presidente del Gruppo Stampa che ci ha prematuramente lasciati nel 2011. Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Siena e provincia si cimenteranno sul titolo:

“Abbi cura di splendere: Storie sconosciute di persone che sanno illuminare la quotidianità” con la partecipazione della scrittrice Giorgia Benusiglio, protagonista di una storia di vita che deve servire da insegnamento per far capire a tutti i ragazzi l’importanza di non fare uso di droghe mai perché anche una sola volta potrebbe essere fatale e condizionare l’intera vita.