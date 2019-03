Anche Tiemme sostiene la giornata a favore del pianeta

Nel 2019 proseguirà il rinnovo del parco mezzi con l’acquisto di autobus di ultima generazione, anche elettrici ed ibridi

SIENA. Anche Tiemme sposa la causa dello sciopero salva-pianeta di oggi, venerdì 15 marzo 2019, e le tesi a difesa dell’ambiente di Greta Thunberg e tutti i suoi cotanei.

“La giornata di oggi è ricca di significati che è fondamentale tradurre rapidamente in fatti concreti da parte di tutti i soggetti chiamati a governare il mondo ed allungare la sua vita – afferma Massimiliano Dindalini, presidente di Tiemme Spa -. Da parte nostra daremo un contributo concreto in termini di continua riduzione di sostanze inquinanti in atmosfera, attraverso nuovi investimenti a favore dell’acquisto di autobus di ultima generazione, alcuni dei quali ad alimentazione elettrica o ibrida. Nelle prossime settimane cominceranno ad arrivare nuovi bus, come abbiamo annunciato, per rinnovare la nostra flotta, abbassare l’età media del nostro parco circolante sia urbano che extraurbano, e mettere a disposizione della nostra utenza bus sempre più attrattivi per compiere scelte di mobilità sostenibili ogni giorno”.