Anche la Provincia di Siena aderisce alla Rete Re.A.Dy

Giulia Periccioli: "L’adesione alla Rete rappresenta un momento importante per la nostra Provincia"

SIENA. Anche la Provincia di Siena ha aderito alla rete Re.A.Dy: La Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

“Era uno degli impegni di mandato che questa amministrazione ha deciso di portare avanti,” dichiara Giulia Periccioli -Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità- “l’adesione alla Rete rappresenta un momento importante per la nostra Provincia. La lotta alla discriminazione, sia questa per genere, per orientamento sessuale o di identità di genere, deve essere la bussola di ogni Amministrazione nel rispetto dell’Art.3 della nostra Costituzione e delle più recenti normative europee”.

“Oggi in Italia crescono le manifestazioni di intolleranza nei confronti della comunità LGBTQIA+, gli insulti sessisti e le varie forme di violenza di genere, per questo il semplice richiamo al dettato costituzionale non può più essere sufficiente –prosegue Periccioli- fare rete con le altre Istituzioni, il confronto e la collaborazione con tutte le Associazioni impegnate sui territori e nelle lotte contro la discriminazione, sono atti concreti per mettere in campo azioni efficaci tese a garantire pari diritti e pari opportunità -conclude Periccioli- perché la nostra Costituzione sia viva e cammini per le strade tra la gente in una società che sia finalmente inclusiva, aperta alle pluralità e alle diversità”.