Alternanza scuola – lavoro all’Università di Siena

Sono aperte le iscrizioni agli stage

SIENA. Per gli studenti delle scuole superiori, sono aperte all’Università di Siena le iscrizioni agli stage di alternanza scuola – lavoro da svolgersi nell’anno accademico 2018/2019. Sono tante le proposte che l’Ateneo offre sia all’interno delle strutture didattiche che in quelle dell’amministrazione, con attività di approfondimento teorico, o pratica di laboratorio, o esperienza in ufficio.

I ragazzi interessati potranno seguire lezioni e seminari, o partecipare, solo per fare alcuni esempi, a progetti di ricerca come quello del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive su empatia, comportamento aggressivo e comportamento di aiuto, o quello del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne su Filologia e Internet, che permette di approfondire temi di attualità come le fake news o il ruolo di Wikipedia. Vasta l’offerta anche in ambito scientifico con numerose attività di laboratorio, dall’ambito medico, dove si può imparare ad esempio a riconoscere i tessuti del corpo umano, all’ambito delle scienze naturali o della matematica, della fisica, dell’ingegneria dove si può approfondire la conoscenza delle rocce, studiare l’ambiente, imparare a creare database o sviluppare applicazioni per i dispositivi mobili. Non mancano proposte di attività anche in tutte le strutture del Sistema museale di Ateneo, e in alcuni uffici dell’amministrazione centrale, ad esempio l’Ufficio stampa e il Centro linguistico di Ateneo.

Le scuole possono consultare l’offerta di stage, in continuo aggiornamento, sulle pagine web di Ateneo, creando dei percorsi formativi su misura per gli alunni. Il termine per l’invio delle richieste da parte delle scuole scade il 22 dicembre. L’offerta completa e indicazioni sulla procedura sono disponibili a questo link:

https://www.unisi.it/ didattica/orientamento-e- tutorato/orientamento-le- scuole/alternanza-scuola- lavoro-percorsi-0

Per informazioni, contattare l’ufficio Orientamento e tutorato dell’Università di Siena: orientamento@unisi.it – Tel. 0577 235265 – 5270.