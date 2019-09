All’Università di Siena arriva la Career Week

Una settimana di orientamento al lavoro fino al Career Day, in programma il 10 ottobre. Già in corso gli incontri "Preparati alla Career week"

SIENA. Un’intera settimana di incontri e appuntamenti dedicati all’orientamento al lavoro per i laureati dell’Università di Siena: dal 7 al 10 ottobre si tiene in Ateneo la Career Week, pensata per rendere più semplice e efficace l’incontro tra i giovani e le aziende.

Dalle presentazioni agli incontri tematici su specifiche professioni, dai consigli degli Alumni dell’Ateneo alla consulenza per redigere il proprio curriculum vitae e per affrontare il colloquio di lavoro, sono tanti gli appuntamenti nella settimana che culminerà giovedì 10 ottobre con il tradizionale Career Day in Rettorato, dove i ragazzi potranno incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane delle tante aziende che partecipano e presentare personalmente i propri curriculum vitae agli stand allestiti per tutta la giornata.

Ma gli eventi sono già in corso con “Preparati alla career week”, incontri di preparazione e orientamento su prenotazione: oggi, 30 settembre, presso il complesso didattico San Francesco si tiene il Monster University Tour, incontro nel quale saranno approfondite le strategie per impostare la ricerca di lavoro online e l’utilizzo dei siti di recruiting e verrà spiegato come valorizzare al meglio il proprio profilo sui social network e quali sono le mosse giuste per migliorare la propria reputazione online. Dall’1 al 3 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, ci sarà la possibilità di far revisionare il proprio curriculum vitae presso le sedi didattiche del Polo Scientifico di San Miniato (1 ottobre), del Santa Chiara Lab (2 ottobre) e del Plesso San Francesco (3 ottobre).

Tutte le informazioni sono on line all’indirizzo http://www.careerweek.unisi.it