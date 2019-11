All’UniSi matematici e informatici a confronto su numeri e sport

L'appuntamento è rientrato nel cartellone di eventi di "Pianeta Galileo". All’iniziativa ha partecipato anche l’allenatore dell’Emma Villas Aubay Volley Siena

SIENA. Si è parlato del rapporto tra matematica e sport, e di come squadre e atleti possono ottenere prestazioni migliori grazie all’impiego di formule e strumenti matematici, nell’appuntamento di oggi all’Università di Siena con “Pianeta Galileo”, il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane per far avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca.

Presso il complesso Mattioli si sono confrontati sul tema il matematico Alfio Quarteroni, docente del Politecnico di Milano, e Gian Piero Cervellera, docente di Informatica applicata dell’Università di Siena. Ha partecipato all’iniziativa anche l’allenatore dell’Emma Villas Aubay Volley Siena, Gianluca Graziosi. L’evento è stato introdotto dal rettore Francesco Frati e dal professor Stefano Campi, rappresentante dell’Ateneo nel consiglio scientifico di “Pianeta Galileo”.