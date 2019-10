Allontanato un 52enne per atti violenti in famiglia e nel condominio

I Carabinieri hanno accertato che l'uomo violento intimoriva i coinquilini e picchiava moglie e figli minori

SIENA. I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno notificato ieri (4 ottobre) a un operaio 52enne con precedenti denunce a carico per reati contro la persona, un’ordinanza cautelare di “allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento” per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’intero condominio in cui abita.

Nel corso delle indagini è venuto fuori infatti che la persona colpita dal provvedimento ha tenutodal gennaio 2018 fino al settembre 2019, comportamenti violenti, prevaricatori e intimidatori nei confronti dei condomini della palazzina, tanto da provocar loro un grave stato d’ansia e di paura e da costringerli a cambiare le abitudini di vita.

Nel medesimo contesto i Carabinieri hanno appurato che l’operaio avrebbe più volte picchiato la moglie e i figli minori, procurando loro ecchimosi ed ematomi.

In sostanza in attesa di ulteriori determinazioni della Magistratura l’uomo dovrà trovarsi una collocazione altrove e scordarsi quel condominio, perché se dovesse violare le prescrizioni impostegli si potrebbe facilmente arrivare sino all’arresto e alla carcerazione.