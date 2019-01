Allerta neve: a Siena scuole e centri diurni chiusi

L’Amministrazione Comunale ha già predisposto l’intervento delle squadre operative che avranno in dotazione 7 automezzi con lama sgombraneve, oltre a 10 mezzi dotati di spargisale

SIENA. Chiuse, domani 22 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Luigi De Mossi a seguito dell’allerta meteo diramata dal Sistema Regionale di Protezione Civile, di livello giallo fino alle ore 12 di domani 22 gennaio per trasformarsi poi in arancione fino alla mezzanotte.

I centri diurni la Mimosa, Villa Rubini, Le Rose (centro Alzahimer) ed il centro diurno Santa Petronilla resteranno chiusi nella giornata di domani – martedì 22 genaio – a causa dell’allerta meteo.

L’Amministrazione Comunale ha già predisposto l’intervento delle squadre operative che avranno in dotazione 7 automezzi con lama sgombraneve, oltre a 10 mezzi dotati di spargisale. Nel caso di necessità pronto anche il piano di intervento per liberare i marciapiedi della città.

Già in vigore, dalle ore 14 di oggi, 21 gennaio, e fino alle 14 di mercoledì prossimo (23 gennaio) norme particolari di circolazione veicolare. In particolare in tutte le strade del territorio comunale divieto di circolazione ai veicoli non muniti di pneumatici da neve, oppure catene, o altri mezzi antisdrucciolevoli, previsti dalla normativa, che devono essere a bordo del mezzo, così da essere prontamente utilizzati all’inizio della precipitazione nevosa.

La sicurezza della città è presidiata dalla Protezione civile in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale che hanno già approntato il piano di interventi. Nel corso delle successive ore, in caso di necessità, saranno emanati aggiornamenti e ulteriori informative per la popolazione.