Alle Scotte con Pegaso una persona ferita in un incidente a Principina

SIENA. I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti nel Comune di Grosseto, in località Principina Terra sulla Strada del Poggiale, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture.

Nello scontro, una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo, liberata dai Vigili del fuoco e affidata al personale medico del 118 e trasportata dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Siena.

Gli altri feriti presi in carico dai sanitari del 118 sono stati trasportati all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Al termine delle operazioni di soccorso si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Sul posto anche la Polizia Stradale.