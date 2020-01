SIENA. Sono stati trasferiti al policlinico di Siena due dei sette feriti coinvolti in un incidente accaduto intorno alle 16, sulla strada provinciale 135 a Scarlino. Si tratta di due uomini di 29 e 30 anni in condizioni critiche. Gli altri feriti, tutti maschi, dai 7 ai 32 anni, ed un 83enne sono stati trasportati all’ospedale della Misericordia di Grosseto e non corrono pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

Notizia in aggiornamento.