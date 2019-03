Allarme sulle aggressioni agli autisti: il vicesindaco risponde

Andrea Corsi interviene in merito alle segnalazioni di Fit-Cisl

SIENA. Dal vicesindaco Andrea Corsi riceviamo e pubblichiamo.

“La sicurezza sui mezzi pubblici è una priorità di questa amministrazione, stiamo lavorando a un progetto che mira a prevenire episodi di pericolosità per conducenti e passeggeri sugli autobus cittadini.

La finalità del progetto è di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in relazione al trasporto pubblico locale, con l’effetto anche di rendere maggiormente attrattivo l’uso del mezzo pubblico. L’attività si svolgerà attraverso la presenza di agenti, in borghese o in divisa a seconda delle necessità, a bordo dei veicoli sulle tratte e negli orari che presentano maggiori criticità, e con la presenza di agenti alle fermate dove saranno segnalate problematiche legate al decoro e alla sicurezza. Per raggiungere l’obiettivo serve un confronto con Tiemme in modo da reperire informazioni utili a realizzare il servizio, anche promuovendo un’azione informativa capillare da parte dei conducenti e degli ispettori dell’azienda per collaborare e segnalare con la massima puntualità eventuali episodi di danneggiamenti, molestie, disturbo e atti di bullismo. Attraverso le segnalazioni potremo procedere alla mappatura delle criticità e, di conseguenza, organizzare un servizio mirato della Polizia Municipale con particolare riguardo alla sicurezza dei soggetti più deboli e alla tutela del decoro, e quindi della fruibilità dei mezzi pubblici. Una sorveglianza che si estenderà anche agli arredi alle fermate del Tpl”.