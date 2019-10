Alla guida ubriaco scappa dal posto di controllo della Polizia

L'uomo è stato inseguito e denunciato. Sequestrate la patente e l'auto

(Foto Paolo Lazzeroni)

SIENA. Alle 3 della notte scorsa le volanti della Questura di Siena, in viale Vittorio Emanuele II, mentre stavano effettuando un posto di controllo, hanno notato un’autovettura che, alla vista della pattuglia, ha effettuato una repentina inversione, dandosi alla fuga. Gli agenti delle Volanti si sono messi all’inseguimento, fermandola per il controllo in viale Mazzini. Alla guida un trentenne peruviano, residente a Siena, visibilmente ubriaco. Faceva ritorno a casa dopo aver trascorso la serata con due suoi amici. Al momento del controllo ha palesato da subito i classici sintomi della persona che aveva fatto abuso di sostanze alcooliche; sperando di farla franca, aveva pensato di darsi alla fuga e di sfuggire, così, al controllo della Polizia.

L’uomo è stato dapprima sottoposto ai previsti accertamenti preliminari con le strumentazioni in dotazione alle volanti, che hanno registrato una netta positività all’alcool. Successivamente sottoposto alle verifiche tramite etilometro presso la sezione di Polizia Stradale per l’accertamento esatto della percentuale di alcool assunto, è risultato positivo con valori notevolmente superiori alla norma.

Il conducente è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per la guida sotto l’influenza dell’alcool e, oltre a tale denuncia, gli agenti hanno provveduto a ritiragli la patente di guida ed a sequestrargli l’autovettura.