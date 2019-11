Albero cade e colpisce un’auto ai Due ponti

A bordo il segretario FN Dolci che denuncia il pericolo dell'incuria

SIENA. “Formuliamo il presente comunicato per denunciare che nella mattinata di domenica, intorno alle ore 11.45, nel tratto tra i Due Ponti e Ruffolo, un albero è caduto sulla strada abbattendosi violentemente su un auto in transito nella corsia in direzione Ruffolo, poco prima dell’incrocio. Ad essere colpita è stata l’auto guidata dal nostro segretario senese Alessandro Dolci”, riferisce la segreteria provinciale di Forza Nuova Siena –

“A prescindere da chi sia stato danneggiato (poteva accadere a chiunque e in ogni caso avremmo scritto questo comunicato), riteniamo molto grave che nel 2019 un cittadino debba rischiare la vita per colpa di un albero abbandonato all’incuria da chi di dovere, per giunta in una strada ad alta densità di traffico, che a maggior ragione dovrebbe essere custodita con particolare attenzione”.

“Non intendo strumentalizzare la vicenda – commenta Alessandro Dolci – tuttavia sottolineo che ho dovuto fare ricorso all’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani di Siena in quanto l’albero caduto, oltre a danneggiare gravemente la mia auto, ha generato una situazione di pericolo pubblico per tutti gli utenti della strada”.

“Poteva essere una tragedia se solo nella corsia opposta in quel momento fosse transitato un altro veicolo o un motociclista. Gli Enti preposti alla custodia della strada pertanto ne dovranno rispondere nelle sedi opportune. Nel frattempo – conclude Dolci – a livello politico chiediamo al Comune di Siena e alla Provincia maggiore attenzione nella custodia e nella cura delle piante che si trovano a bordo strada. E’ in gioco la sicurezza di tutti i cittadini”.