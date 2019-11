Al via il primo laboratorio specializzato per ragazzi con DSA nella scuola

Dall’11 novembre, il sevizio è attivo il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30

SIENA. E’ la Scuola secondaria di I grado “Pier Andrea Mattioli” la prima in città a sperimentare @pprendoLAB+, il progetto realizzato ad Asciano e Monteroni d’Arbia grazie al sostegno Rotary Club Montaperti – Castelnuovo Berardenga e con la collaborazione di Associazione Serenamente-Centro Dedalo

Da lunedì 11 novembre è attivo a Siena il primo laboratorio specializzato per ragazzi con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) realizzato all’interno di una scuola.

La scuola secondaria di I grado “Pier Andrea Mattioli” è la prima scuola in città a sperimentare il progetto @pprendoLAB+, già realizzato con successo ad Asciano e Monteroni d’Arbia per 4 anni consecutivi e con ottimi risultati, grazie al sostegno Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga e alla preziosa collaborazione dell’Associazione Serenamente, attiva presso il Centro Dedalo SOS Dislessia in Via Massetana Romana 34.

Il laboratorio @pprendoLAB+ sarà attivo tutti i lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 presso l’aula di informatica della scuola e sarà condotto dai tecnici dell’apprendimento e psicologi dell’Associazione SerenaMente-Centro Dedalo. Oltre a tutti i software e gli strumenti compensativi di ultima generazione, il laboratorio metterà a disposizione degli insegnanti la piattaforma InTempo, un servizio on line di prevenzione nell’ambito dei Disturbi specifici dell’Apprendimento, ideato e prodotto da Anastasis. Uno strumento molto innovativo ed utile per l’identificazione precoce di potenziali problemi nelle sfere dell’apprendimento, utilizzato anche nelle attività di potenziamento finalizzate a supportare adeguatamente l’attività di prevenzione, così come previsto dalla legge n. 170/10.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – afferma Gianni Baldini presidente del Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga – grazie al supporto del dirigente scolastico Prof. Federico Frati, che ci ha coinvolto, e alla professionalità dell’Associazione SerenaMente possiamo finalmente sperimentare anche a Siena la versione potenziata di un progetto in cui abbiamo investito tanto ad Asciano e a Monteroni d’Arbia: un servizio di supporto all’apprendimento molto importante per i ragazzi con DSA soprattutto perché viene fornito a scuola, nell’ambiente in cui passano la maggior parte del tempo”.

“Il progetto @pprendoLAB+ è una straordinaria occasione per fare rete con gli insegnanti, i genitori e i ragazzi stessi e costruire la scuola che vogliamo, una scuola che ascolta, accoglie, supporta i ragazzi nei loro percorsi di apprendimento – ha dichiarato Valentina Campanella presidente dell’Associazione SerenaMente – siamo orgogliosi di metterci al servizio di un esperimento in cui crediamo molto, proprio perché crea un ambiente sicuro in cui apprendere un metodo di studio efficace, è alla portata di tutti. Lavoreremo con ogni bambino con piani didattici personalizzati e la sperimentazione di nuovi approcci alla didattica”.

Il laboratorio è attivo durante tutto l’anno scolastico. In qualunque momento è possibile usufruirne.