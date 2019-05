Al via il percorso formativo dedicato alla Francigena

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Siena, in qualità di capofila della gestione associata per la valorizzazione della Via Francigena

SIENA. Si è aperto questa mattina, 7 maggio, il percorso formativo dedicato alla valorizzazione della Francigena e destinato agli operatori del turismo. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Siena, in qualità di capofila della gestione associata per la valorizzazione della Via Francigena, con la collaborazione della Regione Toscana, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e dell’Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini.

Ad aprire i lavori della prima giornata è stato l’assessore comunale al Turismo che, davanti a una platea di imprenditori turistici, addetti alle informazioni turistiche, amministratori e funzionari pubblici, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per la valorizzazione dell’antico cammino e l’importanza della Francigena per attrarre turisti e pellegrini sul territorio. Ricordiamo che alla gestione associata aderiscono, oltre al Comune di Siena e la Provincia di Siena e i Comuni di San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni d’Arbia, Monteroni, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, Abbadia SS e San Casciano dei Bagni.

Il percorso formativo “La tua Francigena nelle Terre di Siena” prevede 5 appuntamenti in cui si alterneranno approfondimenti, seminari e giornate di trekking nei tratti più significativi dell’antica Via di pellegrinaggio. Il seminario odierno si è focalizzato sull’importanza dei cammini per lo sviluppo dei territori con un’attenzione particolare al tracciato che attraversa la provincia di Siena: da San Gimignano fino a San Casciano dei Bagni per circa 160 chilometri. Gli interventi a cura dell’Atvf e del gruppo Trekking senese hanno messo in evidenza lo stato attuale della manutenzione, dei servizi e dell’accoglienza sul tratto senese della Francigena. Nel corso del seminario sono state messe in evidenza le buone pratiche locali (San Gimignano, Monteriggioni, Castiglione d’Orcia e Radicofani) e quelle di altre realtà, rappresentate da Christian Scülé, referente dell’AEVF in Svizzera e da Carla Cropera del Comune di Fidenza.

I prossimi appuntamenti trekking guidati sulla Via Francigena che si svolgeranno nei giorni 15, 22 e 29 maggio, con itinerari di circa 5 chilometri e navetta per il rientro al punto di partenza, riservati ai partecipanti all’iniziativa e organizzati dall’Atvf.

Il 5 giugno si terrà il seminario conclusivo al Santa Maria della Scala sui temi dei servizi per l’accoglienza e gli strumenti per la promozione e la comunicazione messi in atto dall’Aevf e dalla Regione Toscana. I partecipanti potranno quindi confrontarsi attraverso Tavoli di lavoro per condividere esperienze e delineare insieme un modello di accoglienza .

Per informazioni e adesioni si può contattare lo 0577.532506, scrivere a francigena@comune.siena.it o collegarsi su www.terresiena.it e www.sienacomunica.it