Al via i lavori agli impianti sportivi di Cerchiaia

SIENA. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto di miglioramento degli impianti sportivi “Bruno Ceccarelli” in strada di Cerchiaia, in gestione all’Asd Mazzola-Valdarbia. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura in muratura per accogliere spazi di socializzazione per atleti e soci dell’associazione e fruibile anche come riparo degli accompagnatori dei bambini iscritti alla scuola calcio. I costi sono quantificati in circa 150mila euro e saranno a carico della società sportiva.

“Il Comune di Siena sperimenta con successo il coinvolgimento delle società sportive cittadine nella gestione, in concessione, del patrimonio di impianti sportivi di proprietà dell’amministrazione – spiega l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli -. Questa modalità di gestione si sta rilevando valida sotto il profilo tecnico-sportivo ed economico favorendo lo sport e la socializzazione. La richiesta giunta dall’Asd Mazzola – Valdarbia, che abbiamo accolto con favore, va proprio nella direzione di un miglioramento della struttura e dunque di favorire l’attività sportiva”.