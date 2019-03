Al Sarrocchi parte il progetto “L’amore a portata di click”

SIENA. Ha preso il via, presso l’Istituto Sarrocchi di Siena, il progetto “L’amore a portata di click”. Il progetto, curato dalla professoressa Michela Vanni, è svolto in collaborazione con il centro antiviolenza di Siena ‘Donna chiama Donna’, e si rivolge a ragazzi oggetto di continue stimolazioni da parte dei mass media e dei social, con messaggi sempre più aggressivi e distorti sul rapporto di coppia, e, in generale sulla relazione tra i sessi, raffigurando la violenza come se fosse normale, a volte addirittura glamour.

Il progetto vuole quindi configurarsi come un intervento di relazioni salutari tra i sessi, ponendo al centro di tale processo la scuola, come agente cardine di costruzione di una socializzazione positiva.

Il progetto, con interventi di esperti di psicologia dell’età evolutiva e delle relazioni prevede una serie di incontri. Prossimo appuntamento il 6 marzo.