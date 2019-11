Agrifood next: il commento dell’onorevole Susanna Cenni

"La politica ha il compito di scegliere innovazione in agricoltura orientata alla sostenibilità "

SIENA. “Due giorni di enormi spunti da imprese agricole, ricerca, decisori. Innovazione tecnologiche al servizio di un agricoltura fulcro della transizione ecologica e della sostenibilità”. Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, commenta così a conclusione dell’evento promosso da “Prima” e “Qualivita”.

“L’agroalimentare – prosegue Cenni – ha resistito meglio di altri comparti agli sconvolgimenti della crisi iniziata nel 2008, e le potenzialità per le nostre produzioni sono ancora elevatissime, ma paghiamo gap infrastrutturali che hanno bisogno di essere colmati – prosegue la deputata – blockchain, uso di nuove tecnologie per la tracciabilità, innovazione dei macchinari e delle tecniche di produzione, possono essere strategici per sistemi agricoli ed ambientali più resistenti e resilienti nei confronti dei mutamenti climatici, e contestualmente per attività agricole più redditizie – conclude Cenni – alla politica e alle istituzioni compete avere visioni e strategie chiare e compiere scelte, la via della innovazione un’agricoltura orientata. La sostenibilità ambientale non è una delle strade per il futuro, ma la strada indispensabile”.