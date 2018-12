Aggiornato il piano emergenza neve per la stagione invernale

Neve a Siena (foto di Corrado De Serio)

SIENA. Su proposta del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), il Prefetto di Siena Armando Gradone ha approvato l’aggiornamento del piano neve per la stagione invernale 2018/2019 relativo al raccordo autostradale Siena – Firenze, alla Tangenziale Ovest di Siena, al raccordo Siena – Bettolle, alla SS223 Siena – Grosseto e al tratto autostradale della A/1 che attraversa la nostra provincia.

Il nuovo piano tiene conto delle risultanze emerse in occasione degli incontri che si sono tenuti presso la Prefettura di Siena tra i referenti di Viabilità Italia, ANAS, Autostrade per l’Italia, RFI e i membri del Comitato Operativo Viabilità in relazione alle criticità che riguardano la circolazione stradale provinciale.

Le novità riguardano il presidio degli svincoli ricadenti nelle principali arterie da parte delle Forze di Polizia in caso di eventi eccezionali e l’aggiornamento delle aree di stoccaggio dei mezzi pesanti.

Il Comitato Operativo Viabilità istituito presso la Prefettura di Siena, come di consueto, monitorerà le criticità della rete viaria provinciale per le conseguenti attività di coordinamento con i C.O.V. delle Prefetture limitrofe, avvalendosi anche del supporto degli Enti proprietari delle strade.

Il “piano neve” è consultabile sul sito internet della Prefettura