Addio a Fabrizio Pinzuti, amico gentile

Se n'è andato uno dei collaboratori "storici" del Cittadino

PIANCASTAGNAIO. Alla fne Fabrizio non ce l’ha fatta e ha ceduto alla malattia. La notizia ci ha colpito con forza, perché Fabrizio Pinzuti è stato a lungo un collaboratore prima del Cittadino cartaceo e poi del Cittadinoonline, con le sue cronache puntuali dall’Amiata, il fervore e la passione per il territorio e la difesa dell’ambiente. Negli ultimi tempi aveva diradato il suo impegno, ma questo non ce lo faceva sentire lontano, anzi.

La redazione del Cittadino è vicina alla famiglia in questo momennto, reso ancora più duro dalla situazione in cui ci troviamo tutti.

Ciao, Fabrizio. Buon viaggio…