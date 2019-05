Acqua Village e Robur insieme per sostenere le scuole della provincia di Siena

La proprietà dei parchi acquatici di Cecina e Follonica e la società sportiva donano una lavagna multimediale al Comprensivo Jacopo della Quercia di Siena

SIENA. Acqua Village stringe una partneship con la società sportiva Robur Siena: insieme le due realtà sostengono l’istruzione scolastica attraverso la donazione di una lavagna lim di ultima generazione al Comprensivo Jacopo della Quercia di Siena. Un sodalizio destinato a crescere che parte dal coinvolgimento della Robur in uno dei progetti storici dell’azienda proprietaria dei parchi del divertimento di Cecina e Follonica, l’iniziativa, dedicata alle scuole toscane che prevede la donazione ogni anno di strumenti multimediali che possano sostenere l’attività didattica. «Per il 2019 – spiega Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village – la nostra azienda dona una lavagna multimediale a un istituto comprensivo senese in collaborazione con la Robur Siena, con la quale abbiamo stretto una partnership importante che si svilupperà negli anni. La scuola, così come lo sport, sono due settori fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei bambini e, per un’azienda come la nostra che si rivolge ai ragazzi e alle famiglie, è importante sostenere queste realtà. Da qui il progetto scuole e la partnership con la Robur Siena».

«Siamo molto felici – aggiunge la presidente della Robur Siena Anna Durio – di aver iniziato questa collaborazione con Acqua Village, che nasce con questa donazione alla Jacopo della Quercia. Sono fortemente convinta che lo sport debba essere uno dei veicoli principali per trasmettere valori e principi ai bambini e ai ragazzi, per quanto ci riguarda cerchiamo di farlo innanzitutto con il nostro Youth Project e con il nostro settore giovanile. Questa donazione non fa che arricchire il percorso che abbiamo intrapreso in questo anno con “Robur@School”, le iniziative che Ruggero Radice ha portato avanti nelle scuole di Siena. Ringrazio ancora Acqua Village, realtà con la quale sono convinta che proseguiremo un cammino di sostegno al mondo delle scuole e dei giovani in generale».

«L’educazione alla cittadinanza digitale – spiega la dirigente del Comprensivo Jacopo della Quercia di Siena – è uno degli obiettivi prioritari del nostro istituto comprensivo. Per questa ragione abbiamo particolarmente gradito la donazione di una Lim di nuova generazione, per mezzo della quale far entrare nelle nostre classi il mondo e le sue meraviglie. Ringraziamo Acqua Village e Robur Siena per la loro generosità e ci auguriamo di proseguire questa proficua collaborazione anche in futuro».