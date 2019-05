A Siena le sostituzioni delle tessere elettorali

Predisposto un servizio pubblico di trasporto disabili ai seggi elettorali

SIENA. In vista del prossimo appuntamento con le elezioni europee di domenica 26 maggio 2019, i cittadini che hanno esaurito gli spazi disponibili per la certificazione del voto nella tessera elettorale potranno sostituirla recandosi con la tessera completata, all’Ufficio Elettorale (via di Salicotto, 6) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure all’Ufficio Decentrato (via B. Tolomei, 7 – Loc. Aquacalda) dal lunedì al sabato in orario 9-12.30.

Inoltre gli stessi uffici osserveranno anche un’apertura straordinaria al pubblico, per gli adempimenti relativi alla consegna delle tessere elettorali i prossimi 24 e 25 dalle ore 9 alle 18 e il 26 dalle 7 alle 23.

Garantito, inoltre, un servizio pubblico di trasporto disabili ai seggi elettorali: per attivarlo è necessario prendere appuntamento dal 22 al 25, in orario 7/19, telefonando ai numeri 0577 292330-292242.