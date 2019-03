A “Nice to meet you” si parla di Iran e sport

Saranno presenti Marouf, capitano della nazionale di pallavolo e Cichello, viceallenatore della nazionale iraniana

SIENA. Iran protagonista degli eventi “Nice to meet you” promossi dallo Europe direct dell’Università di Siena: lunedì 11 marzo ore 18, nell’aula Magna del Rettorato si terrà l’incontro intitolato “L’Iran e lo Sport” con Saeid Marouf, Capitano della nazionale iraniana di pallavolo e dell’Emma Villas Siena (serie A1) e Juan Manuel Cichello, Vice allenatore della nazionale iraniana e allenatore dell’Emma Villas Siena (serie A1).

L’evento sarà accompagnato dal violino di M. M. Shaahin, studente iraniano dell’Università di Siena.

Gli appuntamenti per conoscere l’Iran proseguiranno concentrandosi su vari aspetti: dal cinema (15, 22, 29 marzo e 5, 12 aprile), alla fotografia (16 marzo), alla gastronomia iraniana (24 marzo), ai libri, dalle poesie alle note della musica tradizionale (25 e 26 marzo).

Sarà un’occasione per conoscere tradizioni, usi e costumi di questo affascinante Paese, coinvolgendo gli studenti universitari iraniani e le persone iraniane che vivono a Siena. Per conoscere il programma di tutte le iniziative: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/nice-to-meet-you-iran.

“Nice To Meet You” è un progetto di Europe Direct per contribuire ad accrescere la consapevolezza del concetto di comunità, nell’ottica delle politiche dell’Unione europea orientate alla multiculturalità e all’interazione tra le culture.