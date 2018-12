98 studenti impegnati nel Cost Accounting Project

L’iniziativa era organizzata dall’Università e da Federmanager Siena

1° COST ACCOUNTING PROJECT

Sono stati 98 gli studenti dell’insegnamento di “Analisi e Contabilità dei Costi”, offerto nel corso di laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Siena, che hanno partecipato alla prima edizione del “Cost Accounting Project”.

Obiettivo del contest è stato quello di sviluppare un “Progetto di analisi dei costi di produzione” in relazione ad una nuova impresa manifatturiera o commerciale, ipotizzata dagli studenti stessi, applicando i concetti e gli strumenti appresi nell’insegnamento.

L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Siena e da Federmanager Siena, si colloca nel più ampio progetto di collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) e Federmanager Siena (che ha visto in particolare l’attivazione di numerose attività di co-docenza all’interno dei corsi offerti dal Dipartimento) e si pone come obiettivo la diffusione della cultura imprenditoriale tra i giovani oltre a mostrare l’attenzione dell’Ateneo senese verso il rafforzamento dei legami Università-Imprese sul territorio.

Nei giorni scorsi sono stati premiati, in un’affollata manifestazione, i gruppi di studenti vincitori.

Al primo posto il progetto “BeFruitful” sulla produzione di frutta surgelata, orientato al mantenimento delle caratteristiche organolettiche di prodotti tipicamente siciliani; al secondo “Windsor” un’azienda fashion che trasforma un prodotto classico come la cravatta e i suoi abbinamenti in abbigliamento di moda, made in Italy; al terzo “Dalla Pelle al Cuoio”, un’impresa ideata per la realizzazione di articoli in pelle con ampio spazio nel recupero degli sfridi di lavorazione.

Da notare che dei 24 progetti presentati 11 hanno riguardato il settore alimentare, 5 la vendita al dettaglio e all’ingrosso, 3 il tessile/abbigliamento, 3 beni di prima necessità, 1 l’elettronica e 1 i servizi.

Federmanager Siena ha espresso la profonda soddisfazione per l’interesse suscitato nei giovani universitari e, soprattutto, per lo spirito dinamico e propositivo dimostrato da questi studenti. Anche per venire incontro ad un atteggiamento tanto entusiasta, Federmanager si è impegnata ad offrire la propria expertise, tramite i propri associati, agli studenti che vorranno effettivamente dar seguito ai loro progetti imprenditoriali.