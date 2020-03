52enne si ribalta con l’auto: ricoverata alle Scotte col Pegaso

La donna è gravissima dopo l'incidente che i Carabinieri stanno ricostruendo

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada provinciale 64 in località Montenero, nel comune di Castel del Piano. Un’autovettura, con a bordo solo una donna del 1967, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Arcidosso è uscita di strada ribaltandosi ripetutamente. All’arrivo della squadra la donna era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso Pegaso.