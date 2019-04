26enne arrestato dalla Polizia per evasione

Controlli straordinari soprattutto nella zona Nord e alla stazione ferroviaria

(Foto Paolo Lazzeroni)

SIENA. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato K.A. cittadino senegalese di 26 anni in regola con il permesso di soggiorno per il reato di evasione. Lo straniero che già si trovava agli arresti domiciliari disposti dal GIP di Siena presso la propria abitazione in Poggibonsi, a seguito di un malore era stato ricoverato presso l’ospedale di Siena. Dopo alcuni giorni di degenza si è allontanato sottraendosi alle cure ed a seguito della comunicazione di arbitrario allontanamento, gli agenti della Squadra Volante si sono subito messi sulle tracce dello straniero, che è stato rintracciato poco dopo nei pressi della stazione Ferroviaria di Siena e quindi tratto in arresto per il reato di evasione e ricondotto presso l’ospedale in regime di detenzione domiciliare in attesa del giudizio direttissimo.

L’arresto è stato quindi convalidato ed è stata confermata la misura degli arresti domiciliari.

Sempre nei giorni scorsi, su disposizione del Questore Capuano, la Polizia di Stato, con il concorso di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze coordinati dall’Ufficio prevenzione Generale e soccorso Pubblico della Questura di Siena ha effettuato predisposti e mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione di reati soprattutto nella zona Nord della città e nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Siena.

Nel corso di tale operazione è stato effettuato il controllo di 21 automezzi, elevate 4 contravvenzioni a norma del Codice della Strada con il sequestro di n.3 veicoli, di cui 2 motoveicoli ed una autovettura perché sprovvisti di copertura assicurativa. Durante il servizio, sono state controllate inoltre 43 persone, di cui 18 stranieri extracomunitari e 8 sono risultati con precedenti di Polizia. Le persone accompagnate negli Uffici della Questura per accertamenti sono state 2, di cui uno straniero della Costa d’Avorio rintracciato alla stazione ferroviaria che è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.