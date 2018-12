22enne trovato morto in casa a Siena

I Vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta dell'abitazione

SIENA. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti in Via dei Cappuccini per il soccorso ad una persona.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 22 anni, nato a Siena, per il quale il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso per presunto arresto cardiocircolatorio.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia; il magistrato ha disposto l’esame esterno del corpo.

L’allarme è sctatato dopo che il datore di lavoro, titolare di un noto centro gomme della zona non ha visto il giovane M. G. al lavoro e non ha ricevuto risposta alle telefonate.