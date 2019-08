22enne cerca di suicidarsi dal ponte di Petriolo

Interviene la Polizia e la porta in salvo

SIENA. Nel primo pomeriggio di oggi (4 agosto), erano da poco trascorse le 13, al 113 della Sala operativa della Questura di Siena, sono arrivate alcune segnalazioni di una giovane che manifestava intenzioni suicide, diretta in auto verso il ponte di Petriolo, sulla Siena – Grosseto, già in passato teatro di analoghe vicende, purtroppo anche non a lieto fine.

L’operatore della Centrale ha inviato immediatamente le volanti in zona. Un poliziotto ha provato a contattare sul cellulare la ragazza che, dopo alcuni istanti, ha risposto. L’agente, mettendo in pratica tutta l’esperienza e la professionalità acquisite, è riuscito ad entrare in empatia con lei, facendo in modo di trattenerla ala telefono, fino a che i colleghi delle Volanti sono arrivati sul posto.

I poliziotti l’hanno vista da lontano già sulla balaustra del ponte e, senza esitare un solo istante, mentre lei parlava con la sala operativa l’hanno afferrata portandola in salvo. La 22enne, molto scossa e provata, è scoppiata a piangere, tirando fuori in un abbraccio con i poliziotti tutto il dolore che l’aveva spinta a tentare il suicidio.

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso. La 22enne è stata accompagnata all’ospedale dove è attualmente ricoverata, sedata, e sotto osservazione con supporto psicologico.