12 dicembre: giornata dedicata alle persone scomparse

Luci accese nella notte alla prefettura di Siena

SIENA. Nella notte del prossimo 12 dicembre, in occasione della giornata dedicata alle persone scomparse, le luci degli uffici della Prefettura di Siena rimarranno accese in segno di vicinanza alle famiglie che vivono questo dolore.

La Prefettura di Siena è particolarmente attenta a questa tematica e pochi mesi fa ha approvato un nuovo Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone scomparse, basato sulle esperienze maturate negli anni e che prevede una serie di attivazioni automatiche finalizzate a rendere quanto più possibile tempestivo ed efficace l’inizio delle attività di ricerca.

“La scomparsa di un caro è un dramma enorme per i familiari e per l’intera comunità – ha commentato il prefetto Gradone – davanti al quale siamo tuti chiamati al massimo sforzo per riuscire a rintracciare queste persone. In occasione di questa giornata, oltre alla mia vicinanza a tutte le famiglie delle persone scomparse ed in particolare ai familiari del signor Giuseppe Eugeni, desidero anche rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste circostanze – Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Volontariato – si mettono generosamente a disposizione per il buon esito delle ricerche”.