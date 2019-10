Wikipedia accende i riflettori sulla Val d’Orcia

Presentato a Palazzo Chigi il progetto fra i comuni della Val d’Orcia e WikiMedia

SAN QUIRICO D’ORCIA. Val d’Orcia sotto la lente di ingrandimento per gli editor di WikiMedia. Nella primavera del 2020, per tre giorni, si terrà una “edit a thon” ovvero una maratona editoriale in cui vengono aggiornati e migliorati i contributi che riguardano, in questo caso il territorio valdorciano. Il progetto è stato presentato a San Quirico d’Orcia a Palazzo Chigi, alla presenza degli amministratori e responsabili di WikiMedia. La sinergia fra i cinque comuni della Val d’Orcia e lo staff di WikiMedia può portare ad offrire un’immagine omogenea e coordinata del territorio nei confronti dell’ampia utenza di Wikipedia.

L’obiettivo è infatti quello di portare in vetrina su Wikipedia la voce della Val d’Orcia ed i suoi cinque comuni, cioè rendere la voce “quasi perfetta”, titolo che possono attualmente vantare poche centinaia di voci sulle oltre un milione presenti. L’editathon sarà rivolta ad esperti editor di wikipedia, nuovi utenti volonterosi ed esperti del territorio che possano supportare ed aiutare nella stesura delle nuove voci di wikipedia o integrazione di quelle già esistenti (per implementare le voci dei portali wikipedia e wikivoyage – la guida turistica di Wikipedia). Inoltre saranno organizzate altre cinque escursioni sul territorio (aperte a tutti) che si svolgeranno da maggio a settembre.

Intanto, fino al 3 novembre, il primo piano di Palazzo Chigi ospita 20 fotografie selezionate dalla giuria nazionale composta da fotografi professionisti ed esperti wikimediani tra più di 29mila scatti raccolti per l’edizione 2018 del concorso in Italia. Si tratta degli scatti premiati per la settima edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il grande concorso internazionale che valorizza il patrimonio culturale italiano, portando le immagini dei monumenti sulle pagine della grande enciclopedia libera Wikipedia.