Wi fi libero: Asciano vince un bando europeo

In arrivo 15mila euro di finanziamento che serviranno a potenziare l'hot spot attuale e crearne uno ad Arbia

ASCIANO. Internet gratuito nelle strade del territorio ascianese. Il Comune di Asciano è uno dei tre nella provincia senese ad essersi aggiudicato un finanziamento europeo per il wi-fi libero e pubblico. Il finanziamento è pari a 15mila euro.

Il bando dell’Unione Europea metteva a disposizione dei voucher per realizzare nuove “infrastrutture” informatiche. Sono stati 34mila gli enti comunali europei che hanno ricevuto in tal senso una risposta positiva, 17 di questi sono in Toscana e come scritto 3 fanno parte del territorio senese.

Il finanziamento verrà utilizzato per potenziare l’hotspot presente ad Asciano e per realizzarne uno nuovo ad Arbia. Il Comune di Asciano aveva già partecipato in passato ad un bando simile dell’Unione Europea, senza riuscire in quel caso a ottenere un esito positivo. Questa volta invece il risultato è stato differente e il finanziamento arriverà quindi nel comune delle Crete senesi. La candidatura inviata è stata infatti accettata.

L’amministrazione comunale ascianese si dichiara molto soddisfatta di questo risultato e di questa possibilità che potrà divenire realtà nei prossimi mesi.