Welfare aziendale e nuove alleanze per le Terme di Chianciano

CHIANCIANO TERME. Le Terme di Chianciano entrano da protagoniste nell’offerta di cure e benessere termale dei principali portali di welfare aziendale (Aon, Easy Welfare, Eudaimon ed Edenred) a livello nazionale.

Introdotto con la legge di stabilità del 2016 – e solo recentemente in fase di effettiva implementazione – il welfare aziendale è un modo innovativo per le aziende di offrire ai propri dipendenti e dirigenti servizi per la formazione, per la salute o per la famiglia come colf e asilo nido, sotto la forma di “voucher” o buoni da spendere nelle aziende partner che hanno aderito al portale. In questo caso, il buono prevede l’accesso ai servizi di Terme di Chianciano, alle spa, alle terme sensoriali e alle piscine termali Theia.

Sul fronte invece delle convenzioni con condizioni e sconti speciali, sono state rinnovate le partnership con i Cral del Ministero della Difesa, Aci, Cna nazionale, e siglate di nuove come Menarini, Coop, Bottega Verde, Fabi, solo per citarne alcune.

Per competere a livello internazionale come top destination, Terme di Chianciano ha recentemente integrato la propria offerta con i migliori hotels e realtà agrituristiche della Valdichiana e della Val d’Orcia come CASA 21 – resort che integra architettura e salute secondo i requisiti di Agenda 21- e con centri estetici e centri benessere di tutta Italia che vogliono offrire alla propria clientela ospite prodotti cosmetici specifici con i benefici effetti dell’Acqua Santa.