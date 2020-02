Vola la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Quasi 33mila gli utenti

Nel 2019 oltre 21mila prestiti, 500 bambini delle scuole in visita, + 35% sulle iscrizioni

POGGIBONSI. Quasi 33mila utenti, oltre 21mila prestiti, quasi 500 bambini delle scuole in visita. Continua a crescere in ogni ambito la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini che traccia il bilancio del 2019. “Un trend positivo che prosegue e che accompagna la nostra biblioteca fin dalla sua riapertura nei locali dell’Accabì – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – Ogni anno raccogliamo risultati sempre migliori e sono certo che questo è motivo di soddisfazione per tutti. Negli ultimi due abbiamo avuto un incremento di oltre il 40% sui prestiti, del 30% sugli utenti, del 35% sugli iscritti. Merito di un complesso di interventi e di una progettualità forte”. Entrando nel dettaglio abbiamo che a fine 2019 sono stati 21.752 i prestiti effettuati. Un dato in crescita sia rispetto al 2017 (erano stati 15.438), sia rispetto al 2018 (erano stati 20.377). Importante anche il trend di crescita degli utenti che si sono fermati nel 2019 a 32.665 migliorando sia rispetto al 2017 (25.265) che al 2018 (31.181). Crescita importante anche per il numero degli iscritti che sale del 35%. A fine 2019 sono 6.540 con incremento sia sul 2017 (4.864) che sul 2018 (5.702) e con un aumento in termini numerici di 838 nuovi utenti. Inoltre nell’ultimo anno sono stati 462 i bambini e le bambine delle scuole che hanno visitato la biblioteca, un numero raddoppiato rispetto all’anno prima e che si accompagna all’implementazione di iniziative ad hoc per bambini e ragazzi. Basti pensare nel 2019 agli eventi dedicati a Star Wars e a Leonardo da Vinci. “Attività che si aggiungono e integrano le tante iniziative che la biblioteca promuove e ospita sempre con cura e con attenzione alla qualità – dice Berti – Gli incontri con gli scrittori, le Storie in miniatura, le originali occasioni di promozione che si sono svolte per fidelizzare gli utenti e per trovarne di nuovi, sono tutte azioni che concorrono a raggiunge questi risultati. Altrettanto importanti gli investimenti sugli arredi e sugli spazi”. Nel 2019 infatti è stato aperto il Bosco delle Meraviglie per i bambini più piccoli, anche in questo caso proseguendo un percorso di cura avviato negli anni e che ha visto la riorganizzazione di spazi appositamente pensati per determinate fasce d’età. “La nostra biblioteca ha un trend di crescita da anni. Nel 2013 gli utenti erano 9mila e vi è stato un balzo importante nel 2014 con la nuova collocazione – dice Berti – Un aumento legato in prima battuta al rinnovamento complessivo del servizio ma che poi è proseguito per altri motivi visto che la crescita è stata e continua ad essere costante. Prova ne sono non soltanto i numeri ma anche le collaborazioni che arrivano da associazioni e realtà del territorio. Fondamentale è la qualità del progetto del Comune che ha mantenuto le funzioni di direzione, programmazione, indirizzo sulla biblioteca. Altrettanto importante è la professionalità del personale della cooperativa Pleiades che gestisce il servizio. Un impegno collettivo su cui andare avanti per valorizzare ulteriormente questo luogo che è sempre più spazio di relazione centrale per la nostra comunità”.

In foto: un momento di una vista con le scuole