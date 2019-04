“Vivi San Quirico” candida a sindaco Marileno Franci

SAN QUIRICO D’ORCIA. Il 17 Aprile è stata presentata presso i locali della coop Orcia a San Quirico la lista civica ‘’vivi San Quirico ‘’ il cui candidato alla carica di primo cittadino è Marileno Franci.

Lo stesso Marileno ha illustrato quale sia stata l’idea iniziale del progetto: ‘’ Nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini di mettersi in gioco per migliorare e sviluppare un’idea di San Quirico diversa con progetti che non si fermano nell’immediato ma che hanno la volontà di andare a svilupparsi anche nel lungo periodo, senza dimenticarsi della gestione quotidiana. Il gruppo, le idee, la lista nascono in maniera del tutto trasversale avendo come unico scopo il bene del paese in cui viviamo”.

Con queste premesse ha presentato la squadra di governo che vede Carlo Nisi e Giacomo Bellugi come assessori ed i candidati alla carica di consigliere Federico Bonucci, Rebecca Marconi, Giacomo Quinci, Yohanka Lopez, Simone Francini, Chiara Bisdomini, Juri Zali, Monica Di Renzo, Carlo Dionisi, Carla Guerrini.