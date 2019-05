Vivere Radicondoli presenta Barducci e la sua lista

RADICONDOLI. Dalla Lista Civica Vivere Radicondoli riceviamo e pubblichiamo.

“La Lista Civica Vivere Radicondoli non è una forza politica, ma nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini desiderosi di migliorare la qualità della vita del proprio comune, spinti dall’attaccamento verso il loro territorio e dalle difficoltà economiche e sociali in cui da ormai versa la nostra terra.

Grande è la delusione per l’attuale amministrazione e ancora più grande sembra la rassegnazione dei nostri concittadini. Di fronte a tutto questo, la nostra Lista Civica vuole nuovamente creare situazioni di stimolo in forza della trasparenza e della partecipazione, attraverso proprio un sistema di partecipazione più articolata, l’entusiasmo e la forza dei giovani e l’esperienza di chi da tempo ormai vive nel

nostro comune.

E questo progetto nasce proprio a Radicondoli. Un progetto che vuole unire la Comunità in un percorso che abbia indirizzi chiari ed obiettivi realizzabili, come il turismo e la cultura che, unitamente alle risorse geotermiche, potranno contribuire a rendere Radicondoli protagonista nella Valdelsa.

In questi 5 anni siamo stati costretti a interloquire con una amministrazione sorda ed assente, negli indirizzi di governo e del territorio, nel progetto di paese e nella prospettiva di un futuro per Radicondoli. Le nostre interrogazioni, le mozioni e le lettere sono testimoni del nostro impegno. Impegno su cui sempre abbiamo messo la faccia in questi anni. Altri invece, nascosti e destinatari di “ Contribut” oggi si

ergono a paladini del malcontento che da tempo regna nel nostro comune, attraverso la costituzione di nuove e strane liste.

Noi siamo convinti che l’unico vero rinnovamento a livello locale, passi attraverso la Comunità, grazie alla ricerca di un nuovo sviluppo economico, che sia condiviso e sostenibile e che possa garantire un futuro di benessere per ognuno di noi e per le generazioni che verranno.

Noi proponiamo questo progetto ai nostri concittadini, consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare, per restituire alla comunità un nuovo entusiasmo ed un nuovo modo di Vivere Radicondoli”.

I candidati

Barducci Ettore Candidato Sindaco

Franceschi Tiziana Dipendente Poste

Marniga Barbara Libero professionista

Cambi Cesare Studente

Gelsomino Mario Operaio

Granato Michele Studente

Nencini Paolo Pensionato MPS

Petricci Giacomo Dipendente Enel

Quercini Maurizio Libero professionista

Radi Giorgio Dipendente provincia

Tozzi Lido Pensionato Enel