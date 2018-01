Il Vivaio dei Concordi a sostegno del Meyer

MONTEPULCIANO. Tornano a esibirsi gli allievi del Vivaio dei Concordi, e assieme a loro tornano i progetti di solidarietà promossi dall’associazione “Il Fierale” di Acquaviva. Grazie alla replica dello spettacolo intitolato “Pinocchio e Compagnia Bella” che andrà in scena al Teatro dei Concordi venerdì 5 gennaio alle ore 21, infatti, sarà organizzata una raccolta fondi in favore della Fondazione Meyer per il reparto di Neuroncologia dell’ospedale pediatrico.

L’azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze si occupa dell’assistenza sanitaria dei bambini, della didattica e della ricerca scientifica in ambito pediatrico. Per la raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer, al Teatro dei Concordi sarà presente un’urna per le offerte e il materiale pubblicitario ufficiale, con il logo “Io aiuto il Meyer”, per l’importante obiettivo di sostenere l’eccellenza ad alta specializzazione di Firenze.

La replica dello spettacolo del Vivaio dei Concordi, “Pinocchio e Compagnia Bella” è l’ultima apprezzata opera messa in scena dagli allievi del laboratorio teatrale. Lo spettacolo è interamente interpretato e curato dai bambini e dai ragazzi che seguono il corso coordinato da Alma Trabalzini, un progetto sviluppato nel corso degli anni per sviluppare la creatività e promuovere la cultura nelle giovani generazioni del paese. Ancora una volta, dopo l’acquisto del macchinario defibrillatore donato lo scorso anno al paese di Acquaviva, il Vivaio dei Concordi torna a occuparsi di progetti di solidarietà.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562