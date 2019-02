“Vivacit(t)à, la comunità che vorrei” di Bussagli, grande partecipazione

Tanti i cittadini e le cittadine presenti alla Ginestra per l’inizio della fase programmatica per scrivere insieme il programma di governo per i prossimi cinque anni

POGGIBONSI. “Una valanga di contributi, idee, spunti e aspettative. Una grande partecipazione di cui ringrazio tutti”. Parole del candidato sindaco David Bussagli in merito all’incontro che si è svolto sabato scorso alla Ginestra e che ha dato il via al percorso partecipato per scrivere il programma di governo di Poggibonsi per i prossimi cinque anni.

“Una grande presenza di tanti cittadini e cittadine – dice Bussagli – Quasi tre ore di lavoro per immaginare la Poggibonsi di domani. Una comunità che partecipa, che condivide, che si mette a disposizione e che è un patrimonio enorme”. L’evento, dal titolo “Vivacit(t)à, la comunità che vorrei” ha portato gli intervenuti a lavorare suddivisi in tavoli tematici dedicati a ‘la comunità che protegge’, ‘la comunità che crea’, ‘la comunità che lavora’ e ‘la comunità che progetta’. Ai quattro tavoli inizialmente previsti se ne è dovuto aggiungere, vista la grande partecipazione, uno ulteriore. Per ogni tavolo un moderatore ha guidato i lavori raccogliendo idee e contributi che poi sono stati discussi.

“Tutti X tutti è soprattutto questo, il contributo di ognuno di noi ad una esperienza collettiva per contribuire alla crescita della nostra comunità – dice Bussagli – L’incontro di sabato è stato il primo di un percorso. Ci sarà da lavorare ulteriormente sui contributi già raccolti, in una fase di approfondimento che poi evolverà in incontri di restituzione ai partecipanti. L’obiettivo è arrivare insieme a definire vere proprie azioni per la città”.

“Un programma di governo preciso – prosegue il candidato – frutto del contributo di tutte quelle persone che si riconoscono nei valori dell’uguaglianza, dei diritti sociali e del lavoro, della democrazia e della solidarietà. Un programma di governo che sia la base di una coalizione ricca di civismo, larga, condivisa e coesa. Avanti, insieme”.

E mentre ha preso il via la fase programmatica fatta con incontri partecipativi che proseguiranno fino alle elezioni, prosegue la campagna d’ascolto con cittadini, gruppi di persone e associazioni che nei prossimi giorni e settimane si implementeranno per raccogliere idee, proposte e contribuiti per Poggibonsi 2019-2024.