Virtus e Parrocchia Santa Maria Assunta unite per la VII° Veglia della Pace col vescovo Lojudice

Venerdì l'8 novembre alle 21.20 a San Lucchese. Il presidente Burresi: “Impegno consapevole e morale”

POGGIBONSI. Virtus e Parrocchia Santa Maria Assunta insieme per la pace. Venerdì 8 novembre alle ore 21.20, alla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi, si terrà la VII° Veglia della Pace. Saranno presenti all’iniziativa Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, le istituzioni locali e le associazioni di cultura, lavoro e volontariato.

Prosegue l’impegno della Virtus Poggibonsi, da sempre non soltanto attenta alla crescita tecnica dei propri atleti ma attiva nel creare momenti di formazione per i suoi allievi e più in generale per la città e la Val d’Elsa. “E’ importate che i nostri ragazzi e le nostre ragazze – dice Pietro Burresi, presidente della Virtus – possano crescere non solo sportivamente ma anche sotto il profilo spirituale ed umano come cittadini della comunità in cui vivono. Un momento di profonda riflessione sul tema della pace”.

Alla VII° Veglia della Pace sarà presente Monsignor Augusto Paolo Lojudice. “E’ motivo di grande orgoglio – prosegue Burresi – la partecipazione dell’arcivescovo Lojudice: una persona semplice, di grande umanità e sensibilità verso i più bisognosi. Fa piacere la vicinanza mostrata da arcidiocesi, istituzioni e associazioni del territorio. La pace tra i popoli è un valore fondamentale – chiude Pietro Burresi – la guerra distrugge e basta. Non è mai la risposta ai problemi”.