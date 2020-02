Violenza su un minore. Nisini (Lega): “Maggiore attenzione anche da parte delle famiglie”

Galligani, segretario della Lega Valdelsa: "Atto orribile. Occorre più informazione nelle scuole a ragazzi e genitori"

VALDELSA. «La notizia della violenza di un uomo di 36 anni ai danni di un bambino di 13 ci lascia basiti ed amareggiati, tanto più se venisse confermato che, come apprendiamo da alcuni organi di stampa, questa persona è impegnata in un’associazione di volontariato in ambito socio-sanitario, dove principi come il rispetto e la tutela dei minori sono la base valoriale. – Afferma la Senatrice della Lega Tiziana Nisini – Episodi come questo evidenziano la pericolosità ed i rischi che derivano da un utilizzo non consapevole dei social da parte dei giovani. È indispensabile un’informazione puntuale e costante nei giovani in primis ma anche alle famiglie per far sì che episodi del genere non si verifichino più. Invito i genitori a monitorare i cellulari ed i profili social dei propri figli e di chiedere aiuto alle Forze dell’ordine qualora dovesse nascere qualche sospetto.»

Dello stesso tenore l’intervento del Segretario della Lega Valdelsa Riccardo Galligani «Atti come questo sono orribili e non riesco a capire come si possa riuscire anche solo a pensarli. Vorremmo proporre qualcosa di concreto che dia ai giovani gli strumenti per non cadere nella trappola di persone così socialmente pericolose. Dal momento che crediamo la prevenzione sia la prima forma di difesa, presenteremo un atto di indirizzo alla Giunta comunale per incentivare l’organizzazione di incontri nelle scuole con genitori, alunni e Forze dell’Ordine affinché ci sia la giusta informazione sui pericoli di un utilizzo inconsapevole dei social e delle chat per i ragazzi più giovani.»