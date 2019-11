Violenza di genere: a che punto siamo in Valdelsa?

VALDELSA. In vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne (25 novembre) il Centro AntiViolenza Donne Insieme Valdelsa (DIVE) ha divulgato i dati sul crescente fenomeno di violenza di genere in Valdelsa.

La violenza contro le donne è un fenomeno globale, trasversale, diffuso (v. dati ISTAT, OMS, FRA-EU) e tende a rimanere sommerso: le donne che denunciano o cercano aiuto per uscirne sono una minoranza. Le Associazioni come Donne Insieme Valdelsa (DIVE) sono riconosciute a livello internazionale per l’importante ruolo che svolgono nell’emersione del fenomeno: nei Centri le donne possono parlare liberamente con operatrici donne, senza essere giudicate e in assoluta

riservatezza.

I dati in Valdelsa

NUMERO DONNE ACCOLTE

2012 35

2013 40

2014 40

2015 49

2016 56

2017 83

2018 75

2019 (dati al 20/11) 85

La metà delle donne quando si rivolge a un Centro AntiViolenza non ha mai parlato con nessuno della violenza che subiscono. Il Centro è per loro il primo passo per potersi mettere al sicuro.

Dal 1° gennaio al 20 novembre 2019 si sono rivolte Centro AntiViolenza – DIVE, 85 donne tra i 30 e i 50 anni, vittime di violenza fisica (35%), psicologica (30%), sessuale (7%), economica (12%), stalking (12%). Nel 60% dei casi è italiana, nel 32% è diplomata e lavora.

Il maltrattante è quasi sempre il partner o l’ex-partner (83%), un insospettabile padre di famiglia che lavora. Il 78% dei maltrattanti sono italiani e 1 su 4 ha, o ha avuto, problemi di dipendenza o precedenti penali.

Nelle vicende quasi sempre sono tristemente coinvolti bambine e bambini, testimoni diretti della violenza sulle madri. I piccoli subiscono quella che la letteratura scientifica definisce violenza assistita, alla quale viene attribuita la stessa pericolosità della violenza diretta. Solo nel 2019 sono 64 i minori coinvolti nelle 85 storie di violenza che il Centro ha accolto.

Uscire dalla violenza si può

Non esiste l’identikit della donna che subisce violenza né la situazione tipica, perciò sono necessari percorsi di uscita individualizzati, progettati da un gruppo di esperte formato del Centro. Il primo passo per uscire dalla violenza? Riconoscere che quello che si vive non ha nulla a che fare con l’amore. Il Centro AntiViolenza Donne Insieme Valdelsa aiuta le donne ad acquisire consapevolezza per trovare la volontà di mettere al sicuro sé stesse e i figli. Il Centro fornisce strumenti utili a superare ogni fase del percorso, accompagnando le vittime insieme agli altri soggetti della rete antiviolenza: forze dell’ordine, servizi sociali, Codice Rosa.

Quando le vittime non hanno le risorse necessarie per uscire dalla violenza o il rischio che corrono è alto, il Centro Antiviolenza offre alle donne e ai loro figli ospitalità in strutture di protezione a indirizzo segreto, le Case Rifugio. DIVE gestisce dal 2016 una Casa Rifugio in collaborazione con il Centro Pari Opportunità della Valdelsa e FTSA. In 3 anni la struttura ha protetto 8 donne e 11 bambini. La Casa Rifugio previene il femminicidio ed è per le donne l’opportunità di costruire una

nuova vita senza violenza.

Servizi gratuiti e specializzati

DIVE oltre agli interventi emergenziali, promuove costantemente politiche di

contrasto della violenza di genere a tutti i livelli istituzionali e offre alle donne

vittime di violenza servizi gratuiti e specializzati:

 Accoglienza telefonica e allo sportello

 Colloqui individuali di informazione, consulenza e definizione di percorsi

di uscita dalla violenza

 Valutazione e gestione del rischio

 Consulenza legale specializzata

 Consulenza psicologica specializzata

 Orientamento e accompagnamento al lavoro e alla formazione

 Ospitalità in Casa Rifugio

Attraverso il suo sito (donneinsiemevaldelsa.blogspot.com) e la sua pagina Facebook

(@Donneinsiemevaldelsa) DIVE crea ulteriori occasioni per le donne per chiedere

aiuto o anche solo informazioni, e aprire gli occhi su un fenomeno subdolo come la

violenza. Uscire dalla violenza si può, DIVE c’è per farlo insieme.

L’Associazione DIVE nasce nel 2007 e accoglie ogni anno circa 90 donne. Fa parte del

coordinamento dei Centri AntiViolenza Toscani – Tosca, e dell’Associazione nazionale DIRE – Donne

In Rete contro la violenza, insieme a altre 80 associazioni che in Italia gestiscono CAV e Case

Rifugio.

Finanziamenti

I costi di gestione sono coperti grazie ai finanziamenti pubblici e alle donazioni private, ma i servizi

del Centro AntiViolenza e della Casa Rifugio sono resi possibili solo dal grande lavoro volontario

delle nostre operatrici e delle professioniste.

Per quanto riguarda l’anno 2018, l’Associazione ha ricevuto i seguenti finanziamenti pubblici:

• Regione Toscana, DGR 719 finanziamenti CAV e Case Rifugio: 10.542,56 euro

• Comune di Poggibonsi (con fondi della Regione Toscana e del DPO), Punto di Ascolto e accoglienza di Poggibonsi: 9.766,92 euro

• Comune di Poggibonsi capofila dei 5 comuni Alta Valdelsa (Poggibonsi, Colle val d’Elsa, Casole d’Elsa, San Gimignano, Radicondoli) Convenzione con Centro AntiViolenza Donne Insieme Valdelsa (D.I.V.E.): 13.500,00 euro

• Nel 2018 le donazioni private sono state di circa 350 euro e circa 800 euro i proventi del 5×1000

Il Centro AntiViolenza DIVE avrebbe bisogno di molte più risorse, e soprattutto stabili, per garantire servizi continuativi e di qualità a tutte le donne che vogliono uscire dalla violenza.