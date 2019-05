“Valori per Asciano” ha incontrato i cittadini

La lista civica riunisce intorno a Valori 11 giovani candidati al consiglio comunale

ASCIANO. Il candidato a sindaco Luca Valori ha presentato la sua squadra di 11 giovani candidati al consiglio comunale davanti a un pubblico attento e partecipe, illustrando i punti cardine del suo programma. Entusiasmo ed emozione le parole che hanno caratterizzato la prima di una serie di serate dedicate a confrontarsi con i cittadini del paese del Garbo per dare vita a un percorso di condivisione e partecipazione che punta sulla novità e il cambiamento.

“Non le solite facce” è il claim scelto per definire cosa vuole essere “Valori per Asciano”: la lista infatti riunisce un gruppo di persone che non vengono dal mondo della politica; cittadini con competenze, esperienze e visioni del mondo differenti che si mettono a servizio della comunità per valorizzare la cultura e le risorse artistiche, investire nello sviluppo sostenibile e nella sussidiarietà sociale, lavorare per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili e migliorare e implementare i servizi e le infrastrutture comunali.

“Un esordio che ci incoraggia a proseguire con determinazione e passione – commenta il candidato a sindaco Luca Valori -. Ringrazio chi condivide con me questo percorso e ringrazio tutti coloro che in maniera sincera si avvicinano con curiosità al nostro progetto. Ci chiedono se siamo di destra o di sinistra: noi siamo una lista davvero civica, espressione di diversità di genere, età anagrafica e idee. E’ questa differenza che ci rende ricchi”.

Con Luca Valori, fisico-matematico di 40 anni, che si candida a sindaco, la lista vede candidati al consiglio comunale Gabriele Boscagli, Sara Cuciniello, Sabrina Farfarini, Maria Elena Frosinini, Paride Ghetti, Nicla Giannetti, Elena Lunardi, Tommaso Maffei, Maurizio Manieri, Raffaele Pisicchio, Matteo Tommasi.