Valdichiana Living partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo

L’offerta turistica della Valdichiana Senese a Napoli dal 22 al 24 Marzo

MONTEPULCIANO. Anche nel nuovo anno continuano i percorsi di inserimento dei pacchetti turistici della Valdichiana senese nei mercati internazionali, attraverso la partecipazione a fiere di settore, incontri con tour operator e pianificazioni strategiche a favore dello sviluppo turistico del territorio. Il prossimo appuntamento a cui parteciperà Valdichiana Living, come braccio operativo della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, sarà quello della Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli dal 22 al 24 Marzo.

La Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) è una delle principali fiere turistiche in Italia, giunta alla ventitreesima edizione, che si tiene alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Si tratta di una manifestazione leader nel settore B2B, rivolta all’intera rete agenziale italiana, con la presenza di oltre 22mila visitatori professionali e 500 espositori. Durante la fiera sono previsti workshop tematici a cui uno specifico su “Terme e Benessere” a cui parteciperanno direttamente i rappresentanti delle Terme di Montepulciano e le Terme di Chianciano Terme.

In tale contesto, Valdichiana Living presenterà la sua offerta per proporsi al mercato come destinazione turistica nel settore dello turismo attivo e dello sport e in quello dei matrimoni. Per quanto riguarda lo sport, infatti, la Valdichiana senese offre una vasta gamma di esperienze declinate nel “turismo attivo” e nella “soft adventure”, con esperienze in bicicletta o a cavallo attraverso i sentieri e i percorsi naturalistici, collegati a iniziative culturali ed enogastronomiche.

“Il turismo sportivo è un settore su cui puntiamo con decisione, in sinergia con l’Unione dei Comuni. – ha spiegato Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – Già da molti anni il territorio ha compiuto sforzi importanti per ampliare l’offerta sportiva e porsi come destinazione di interesse internazionale. In continuità con le iniziative dei Comuni di Chianciano Terme e di Chiusi, riconosciuti come città europee dello sport rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, la Valdichiana Senese nel suo complesso è infatti candidata ad ACES Europa per ricoprire questo ruolo per l’anno 2021, con un ulteriore incremento alle iniziative sportive dedicate al turismo lento, alla sentieristica naturale e una modalità dolce di vivere il territorio.”

Anche nel comparto “wedding” la Valdichiana ha molto da offrire: il nostro territorio rappresenta pienamente l’immaginario della Toscana, unendo l’autenticità dei piccoli borghi all’intimità e alla vicinanza dei servizi necessari al matrimonio, con una serie di strutture storiche e agriturismi ben inseriti nel paesaggio. La Valdichiana, quindi, è lo scenario ideale in cui convolare a nozze e vivere una cerimonia indimenticabile.