Valdelsa più forte contro la violenza di genere

Il 25 novembre presentazione e firma del protocollo tra Comuni, Procura della Repubblica e Prefettura, frutto di un percorso di confronto con il CPO Valdelsa

VALDELSA. Lunedì 25 novembre prossimo la Valdelsa rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere. Sarà infatti presentato e firmato il protocollo fra i Comuni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e la Prefettura di Siena per quanto riguarda il contrasto della violenza di genere e per la protezione e messa in sicurezza delle vittime. Un protocollo che è frutto di un percorso di confronto tra il Centro Pari Opportunità della Valdelsa, la Procura e, quindi, la Prefettura. Fra le novità l’ampliamento della rete, la condivisione di un linguaggio e di chiavi di letture utili al riconoscimento dei fatti, la raccolta di dati per avere una conoscenza sempre più precisa del fenomeno, momenti sostanziali di confronto. Il protocollo sarà firmato il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, con un evento aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà alle 17 all’Accabì. Saranno presenti sindaci e assessori di competenza dei cinque Comuni, i soggetti attivi nella rete di protezione, il Procuratore Capo Salvatore Vitello, il Prefetto Armando Gradone. Ad aprire la serata il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli e la presidente del Centro Pari Opportunità della Valdelsa Susanna Salvadori, assessore al Comune di Poggibonsi. Ad illustrare il protocollo sarà Angelina Gerardi che per il Centro Pari Opportunità Alta Valdelsa ha curato questo processo e la stesura del protocollo.

Da anni i Comuni della Valdelsa sono impegnati a celebrare il 25 novembre condividendo i risultati del lavoro operativo sul quale c’è un impegno tutto l’anno.