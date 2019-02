Uomo arrestato per spaccio di banconote false e furto

I Carabinieri di Poggibonsi lo hanno inseguito in centro a Poggibonsi

POGGIBONSI. Ieri (21 febbraio), alle ore 13 circa, i Carabinieri del locale NORM nel corso di un servizio perlustrativo, a seguito della segnalazione di un tentativo di furto in abitazione in corso, hanno arrestato in flagranza di spaccio di banconote false un 42 enne napoletano, residente nel capoluogo campano, con precedenti denunce a carico.

L’uomo, dapprima cercava di truffare la titolare di un “B&B” di Poggibonsi, facendo intendere alla titolare di voler prenotare una stanza, consegnandole come anticipo una banconota da euro 100, poi risultata falsa. Accortosi che la donna teneva una cospicua somma di denaro all’interno del giubbotto posto su una sedia, l’ha distratta chiedendole un bicchiere d’acqua, riuscendo così a impossessarsi del bottino e a darsi alla fuga.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso, dopo un breve inseguimento a piedi, la cattura dell’uomo che, alla vista del personale dell’Arma, si è impossessato di una mountain bike parcheggiata all’interno di un garage, cercando di dileguarsi per le vie circostanti.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata signora. La banconota falsa sequestrata sarà sottoposta a delle verifiche da eseguire a Roma da parte dei Carabinieri per il contrasto al falso nummario.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Poggibonsi in attesa di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Siena.